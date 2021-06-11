Польский политик объяснил причины русофобии в стране

Госслужащие Польши пытаются угодить Соединенным Штатам, поэтому ненавидят Россию, заявил член Национального совета по развитию при президенте Польши Витольд Модзелевский. Его слова передает РИА Новости.

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Модзелевский отметил, что США и Россия могут пойти на сближение, и тогда вся русофобия в речах польских политиков исчезнет. Он добавил, что поляки сразу постараются занять наиболее выгодную для них позицию, пишет ФАН.

Ранее лидер Польши Анджей Дуда назвал Россию агрессором. По его словам, РФ является «ненормальной страной», сообщило URA.RU.

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ФОТО: flickr.com
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