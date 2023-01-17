Польский лидер сказал «Нет!» русскому миру

Польский лидер Анджей Дуда заявил протест русскому миру со стороны своей страны. Об этом политик заявил в ходе интервью американскому телеканалу CNBC.

Власти Польши заявили об отсутствии данных о возможном нападении России

Президент Польши отметил, что страна была разделена 123 года, пока часть современной Польши находилась в составе Российской империи. Именно поэтому, подчеркнул Дуда, Варшава вынуждена противостоять русскому миру.

Дуда подчеркнул, что Польша говорит однозначное «Нет!» России. Он добавил, что предпочтет что угодно, но только не российскую сферу влияния.

Ранее пресс-секретарь министра, ответственный за координацию деятельности польских спецслужб, Станислав Жарын заявил, что Варшава не получает сведений о подготовке возможного нападения России на Польшу. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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