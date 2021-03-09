Польский консул в Бресте объявлен в Белоруссии персоной нон грата
Польский консул в Бресте Ежи Тимофеюк объявлен персоной нон грата в Белоруссии после того, как тот поучаствовал в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.
Министерство также выразило протест временному поверенному Мартину Войцеховскому. По данным агентства, позиция Белоруссии по поводу так называемых "проклятых солдат" и "банды Бурого" ранее уже была доведена до польской стороны.
В МИД заявили, что мероприятия, посвященные этому явлению времен Великой отечественной войны, являются героизацией военных преступников, которые проводили геноцид белорусского народа. Кроме того, ведомство обвинило польских дипломатов в героизации нацизма.
"Проклятые солдаты" являлись членами антисоветских подпольных организаций в Польше. Один из членов этой организации, Ромуальд Райс по кличке Бурый, обвинен в многочисленных военных преступлениях, в том числе в массовом убийстве людей на основании национальности и вероисповедания.
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