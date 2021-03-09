Польский консул в Бресте объявлен в Белоруссии персоной нон грата

Польский консул в Бресте Ежи Тимофеюк объявлен персоной нон грата в Белоруссии после того, как тот поучаствовал в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

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Министерство также выразило протест временному поверенному Мартину Войцеховскому. По данным агентства, позиция Белоруссии по поводу так называемых "проклятых солдат" и "банды Бурого" ранее уже была доведена до польской стороны.

В МИД заявили, что мероприятия, посвященные этому явлению времен Великой отечественной войны, являются героизацией военных преступников, которые проводили геноцид белорусского народа. Кроме того, ведомство обвинило польских дипломатов в героизации нацизма.

"Проклятые солдаты" являлись членами антисоветских подпольных организаций в Польше. Один из членов этой организации, Ромуальд Райс по кличке Бурый, обвинен в многочисленных военных преступлениях, в том числе в массовом убийстве людей на основании национальности и вероисповедания.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГеноцидБелоруссияПольшаВеликая Отечественная Война
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