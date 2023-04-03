Польский «Форум свободных народов ПостРоссии» признали нежелательным в РФ

Зарегистрированную в Польше организацию Free Nations of PostRussia Forum («Форум свободных народов ПостРоссии») внесли в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, сообщает пресс-служба Минюста РФ.

Минюст признал нежелательной организацией Transparеncy International

В сообщении говорится, организация включена в перечень на основании Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность польской организации «Форум свободных народов постРоссии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
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