Польские пограничники усилили патрули после инцидента на востоке

Пограничная стража Польши усилила патрули и бдительность после инцидента на востоке страны. Об этом сообщило агентство РАР со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Анны Михальской.

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По ее словам, сотрудники осознают, что ситуация требует того, чтобы они тщательно анализировали любые тревожные события и оперативно сообщали о них.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что ракеты могли упасть на территорию Польши в результате того, что украинское ПВО «стрельнуло не туда», или же поляки и англичане хотели устроить новую версию Бучи.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПольшаГраница
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