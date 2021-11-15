Польские пограничники ожидают штурм границ со стороны мигрантов

Пограничики Польши заявили о вероятном штурме своей границы со стороны Белоруссии этой ночью. Такое заявление сделала официальный представитель погранстражи Анна Михальская в эфире Польского телевидения.

Диалог начался. Минск и ЕС обсуждают миграционный кризис на польско-белорусской границе

«Мы ожидаем, что дойдет до форсирования – попытки перехода границы. Мы можем ожидать, что эта ночь может быть горячей», - заявила Михальская.

В то же время представительница погранслужбы заявила, что в настоящий момент мигранты не проявляют агрессии, они вновь разбили палатки и жгут костры около погранперехода. По словам Михальской, пограничников поддерживают военные и полиция.

Около пункта пропуска в белорусской Кузнице находится уже около 3,5 тысяч беженцев.

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Фото: gpk.gov.by
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