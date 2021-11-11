Польские националисты провели многотысячный марш в центре Варшавы
Традиционный марш, приуроченный ко Дня независимости Польши, проходит в центре Варшавы, в нем участвуют правые националисты. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что лозунг марша в этом году звучит как «Независимость не на продажу». При этом мэр Варшавы Рафал Тшасковский запретил мероприятие, поддержал градоначальника и апелляционный суд. При этом Генеральный прокурор и министр юстиции Збигнев Зебро пытались оспорить это решение в Верховном суде. Во вторник, 9 ноября маршу решили придать «государственный характер».
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, президент Анджей Дуда, и лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский не участвуют в мероприятии.
Организаторами шествия являются националистические организации «Всепольская молодежь» и «Национально-радикальный лагерь». Они зажигают петарды и фаеры, а также скандируют лозунги «Слава национальной Польше» и «Слава независимой Польше». Полиция наблюдает за происходящим.
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