Польские националисты провели многотысячный марш в центре Варшавы

Отмечается, что лозунг марша в этом году звучит как «Независимость не на продажу». При этом мэр Варшавы Рафал Тшасковский запретил мероприятие, поддержал градоначальника и апелляционный суд. При этом Генеральный прокурор и министр юстиции Збигнев Зебро пытались оспорить это решение в Верховном суде. Во вторник, 9 ноября маршу решили придать «государственный характер».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, президент Анджей Дуда, и лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский не участвуют в мероприятии.

Организаторами шествия являются националистические организации «Всепольская молодежь» и «Национально-радикальный лагерь». Они зажигают петарды и фаеры, а также скандируют лозунги «Слава национальной Польше» и «Слава независимой Польше». Полиция наблюдает за происходящим.

