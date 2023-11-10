Польская оппозиция договорилась о выдвижении Туска на пост премьер-министра
Польские оппозиционные партии «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» договорились о выдвижении на пост премьер-министра страны бывшего главы Евросовета Дональда Туска, сообщил телеканал TVP News со ссылкой на текст коалиционного соглашения.
В результате соглашения, на пост спикера сейма будет выдвинут глава фракции «Польша 2050», входящей в объединение «Третий путь» Шимон Холовня.
Незадолго до этого три польских оппозиционных партии «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» подписали коалиционное соглашение.
Ранее партия Ярослова Качиньского в Польше выиграла выборы без большинства в сейме, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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