Польская оппозиция договорилась о выдвижении Туска на пост премьер-министра

Польские оппозиционные партии «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» договорились о выдвижении на пост премьер-министра страны бывшего главы Евросовета Дональда Туска, сообщил телеканал TVP News со ссылкой на текст коалиционного соглашения.

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В результате соглашения, на пост спикера сейма будет выдвинут глава фракции «Польша 2050», входящей в объединение «Третий путь» Шимон Холовня.

Незадолго до этого три польских оппозиционных партии «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» подписали коалиционное соглашение.

Ранее партия Ярослова Качиньского в Польше выиграла выборы без большинства в сейме, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Дональд ТускПартииКоалицияПольша

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