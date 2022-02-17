Польша заявила о планах построить стену на границе с Россией
Власти Польши планируют возвести забор на границе с Россией, на данный момент такого строительства не происходит, заявил замминистра национальной обороны Войцех Скуркевич, передает Польское агентство печати.
При этом в начале января Польша уже начала сооружать ограждение на границе с Белоруссией – на мероприятие будет выделено 400 миллионов долларов.
Напомним, что Польша граничит с Россией на участке Калининградской области – протяженностью в 203 километра.
Большая группа мигрантов пыталась осуществить силовой прорыв польской границы со стороны Белоруссии. Об этом ранее сообщила погранслужба Польши. По данным ведомства, попытка прорыва была предпринята при поддержке белорусских служб.
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