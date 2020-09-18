Польша задумалась о возможности санкций против Белоруссии
Власти Польши рассматривают возможность введения национальных санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы после его разговора с польским коллегой Анджеем Дудой, передаёт RT.
Как говорится в сообщении, Литва пригласила Польшу присоединиться к введению региональных санкций. Тем самым Варшава продемонстрировала бы солидарность с гражданским обществом Белоруссии, «которое подвергается агрессии и политическим расправам», отметили у президента Литвы.
Дуда и Науседа подчеркнули, что пока Минск не принял фактического решения о закрытии границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, однако, накануне объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей, а также усилении охраны на границе с Украиной. Литва пообещала ответить зеркально.
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