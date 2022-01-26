Польша усомнилась в надежности ФРГ для деэскалации ситуации вокруг Украины

Заместитель министра внутренних дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Германия должна отказаться от «Северного потока - 2» и одобрить поставки Украине гаубиц. Об этом сообщает агентство DPA.



Дипломат заявил, что сомневается в надежности Германии. «Я бы хотел, чтобы эти сомнения не усилились, но ослабли. Мы нуждаемся в ясных сигналах со стороны Германии», - заявил замминистра в своем интервью агентству.

По словам замминистра, его позицию разделяют «в других восточноевропейских странах», поскольку не понимают, «в какую игру играет Германия в украинском конфликте».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок отказались от поставок Киеву летального оружия, в том числе они не дали согласие на передачу Эстонией произведенных в ГДР 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

