Польша созвала совещание Вышеградской группы «по российской теме»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал совещание глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) для обсуждения российского вопроса, ситуации в Чехии, в Белоруссии и на Украине. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк.
Он отметил, что встреча будет посвящена предполагаемым российским действиям в Чехии, эскалации конфликта на востоке Украины, а также дальнейшему сотрудничеству «четверки».
До этого главы МИД стран Вышеградской группы поддержали высылку российских дипломатов.
Ранее президент Чехии Милош Земан выразил доверие генпрокуратуре и полиции, которые ведут расследование взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Он отметил, что в отчетах контрразведки не было данных о присутствии «российских агентов» на военных складах.
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