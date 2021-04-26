Польша созвала совещание Вышеградской группы «по российской теме»

Он отметил, что встреча будет посвящена предполагаемым российским действиям в Чехии, эскалации конфликта на востоке Украины, а также дальнейшему сотрудничеству «четверки».

До этого главы МИД стран Вышеградской группы поддержали высылку российских дипломатов.

Ранее президент Чехии Милош Земан выразил доверие генпрокуратуре и полиции, которые ведут расследование взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Он отметил, что в отчетах контрразведки не было данных о присутствии «российских агентов» на военных складах.



