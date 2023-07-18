Польша перебросила военных к границе с Белоруссией

Польша перебросила к границе с Белоруссией две бригады военных из-за присутствия в соседней стране бойцов ЧВК «Вагнера». Об этом сообщил министр обороны Мариуш Блащак.

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Он заявил, что Польша видит угрозу в присутствии бойцов российской военной компании, в связи с чем 12-я и 17-я бригады передислоцированы к границе. Одна из них расквартирована в Кольне, вторая - в Белой Подляске. Прочих подробностей министр не привел.

Ранее белорусский политолог Александр Шпаковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что бойцы «Вагнера» и белорусский спецназ будут проводить совместные тренировки.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"ПольшаБелоруссия

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