Польша перебросила военных к границе с Белоруссией

Он заявил, что Польша видит угрозу в присутствии бойцов российской военной компании, в связи с чем 12-я и 17-я бригады передислоцированы к границе. Одна из них расквартирована в Кольне, вторая - в Белой Подляске. Прочих подробностей министр не привел.

Ранее белорусский политолог Александр Шпаковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что бойцы «Вагнера» и белорусский спецназ будут проводить совместные тренировки.

