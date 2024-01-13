В Польше заявили об остановке начатой из-за активности авиации России операции

Так, в воздух поднимали польские самолеты, а также авиацию стран-союзниц. Кроме того, на земле были приведены в боевую готовность силы противовоздушной обороны. Сейчас все силы вернули к стандартной операционной деятельности.

В Польше отметили, что постоянно следят за ситуацией на территории Украины и готовы обеспечить безопасность воздушного пространства своей страны.



Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Польши подняло в небо военные самолеты страны и её союзников на фоне «активности российской авиации», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Польские военные заверили, что задействовали все протоколы, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства государства.