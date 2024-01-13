В Польше заявили об остановке начатой из-за активности авиации России операции

Польская армия сообщила об остановке операции, причиной начала которой была названа активность дальней авиации России и ее готовность нанести удар по украинской территории, передает РИА Новости.

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Так, в воздух поднимали польские самолеты, а также авиацию стран-союзниц. Кроме того, на земле были приведены в боевую готовность силы противовоздушной обороны. Сейчас все силы вернули к стандартной операционной деятельности.

В Польше отметили, что постоянно следят за ситуацией на территории Украины и готовы обеспечить безопасность воздушного пространства своей страны.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Польши подняло в небо военные самолеты страны и её союзников на фоне «активности российской авиации», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Польские военные заверили, что задействовали все протоколы, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства государства.

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
ТЕГИ:Российская АвиацияПольша

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