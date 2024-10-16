Во Франции россиянина обвинили в подготовке беспорядков во время Олимпиады
Дело о сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков возбудили против гражданина России, задержанного во Франции в июле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Как отметили в ведомстве, 23 июля было начато «судебное расследование о сотрудничестве с иностранным государством с целью провоцирования беспорядков во Франции». За это преступление может грозить до 30 лет заключения, пишет RT. По требованию МВД в доме фигуранта провели обыск.
«Обнаруженные... элементы позволяют полагать, что он имел намерение организовать инциденты, способные вызвать дестабилизацию во время Олимпийских игр», — заявили в прокуратуре, уточнив, что россиянину предъявили обвинения.
Ранее стало известно, что французские власти задержали гражданина РФ по подозрению в подготовке к «операции по дестабилизации, вмешательству и шпионажу» во время летней Олимпиады. По данным СМИ, задержанный — 40-летний Кирилл Грязнов, который якобы долгое время поддерживал связь с разведкой РФ.
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