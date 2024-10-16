Во Франции россиянина обвинили в подготовке беспорядков во время Олимпиады

Как отметили в ведомстве, 23 июля было начато «судебное расследование о сотрудничестве с иностранным государством с целью провоцирования беспорядков во Франции». За это преступление может грозить до 30 лет заключения, пишет RT. По требованию МВД в доме фигуранта провели обыск.

«Обнаруженные... элементы позволяют полагать, что он имел намерение организовать инциденты, способные вызвать дестабилизацию во время Олимпийских игр», — заявили в прокуратуре, уточнив, что россиянину предъявили обвинения.

Ранее стало известно, что французские власти задержали гражданина РФ по подозрению в подготовке к «операции по дестабилизации, вмешательству и шпионажу» во время летней Олимпиады. По данным СМИ, задержанный — 40-летний Кирилл Грязнов, который якобы долгое время поддерживал связь с разведкой РФ.

