Польша решила ввести запрет на российскую трактовку истории
Вице-спикер польского парламента Малгожата Кидава-Блоньска заявила о необходимости ввести запрет для России на законодательном уровне трактовать историю «со своей точки зрения». Об этом политик написала в своем Twitter.
Парламентарий сообщила, что намерена внести вопрос о «пресечении предположительной попытки России переиначить историю и клеветы на Польшу» в повестку следующего собрания польского сейма. Проект резолюции о российской пропаганде будет передан на рассмотрение польским законодателям, отмечает Газета.ru.
Кидава-Блонська рекомендовала властям и оппозиции предварительно ознакомиться с документом и отметила, что «с удовольствием представит этот проект» президенту Польши Анджею Дуде, сообщает RT.
Для успеха в борьбе «против лжи о Польше и истории» ее надо вести упорно и постоянно, дополнила вице-спикер.
Владимир Путин 24 декабря в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны назвал сволочью и антисемитской свиньей представителя Польши в Германии Юзефа Липского за обещание, данное им в 1930-х годах, установить памятник Гитлеру, который предложил высылать евреев в Африку.
Ранее в ходе большой пресс-конференции 19 декабря Путин заявил, что его задела сентябрьская резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти». Президент РФ подчеркнул недопустимость попыток уравнять нацистскую Германию и СССР, Гитлера и Сталина.
Напомним, политолог Александр Асафов в эфире НСН пояснил, как связан отказ Польши от участия в форуме памяти Холокоста в Израиле 23 января с поддержкой американской версии итогов Второй войны.
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