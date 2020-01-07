Польша решила ввести запрет на российскую трактовку истории

Кидава-Блонська рекомендовала властям и оппозиции предварительно ознакомиться с документом и отметила, что «с удовольствием представит этот проект» президенту Польши Анджею Дуде, сообщает RT.

Для успеха в борьбе «против лжи о Польше и истории» ее надо вести упорно и постоянно, дополнила вице-спикер.

Владимир Путин 24 декабря в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны назвал сволочью и антисемитской свиньей представителя Польши в Германии Юзефа Липского за обещание, данное им в 1930-х годах, установить памятник Гитлеру, который предложил высылать евреев в Африку.

Ранее в ходе большой пресс-конференции 19 декабря Путин заявил, что его задела сентябрьская резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти». Президент РФ подчеркнул недопустимость попыток уравнять нацистскую Германию и СССР, Гитлера и Сталина.

Напомним, политолог Александр Асафов в эфире НСН пояснил, как связан отказ Польши от участия в форуме памяти Холокоста в Израиле 23 января с поддержкой американской версии итогов Второй войны.

