Польша раскритиковал ЕС за сохранение санкций против Варшавы в условиях кризиса
Польша обвинила Евросоюз в отсутствии помощи с украинскими беженцами, которых принимает польская сторона, а также отказывается снимать санкции против Варшавы. Об этом заявил вице-премьер Петр Глиньский в интервью The Daily Telegraph.
Вице-премьер осудил руководство ЕС за «пустые разговоры» и обещания, за которыми ничего не стоит. По его словам, санкции против Польши были приняты по исключительно политическим мотивам, однако они продолжают действовать и в ходе текущего кризиса.
«Мы тратим наши деньги. Мы организуем наших людей, и мы пытаемся сделать все возможное в этой ситуации», - напомнил политик.
Кроме того, Глиньский отметил нежелание ЕС «вступать в борьбу» в случае расширения территории конфликта, так как у европейцев нет решимости для защиты своих ценностей. По его словам, «современная Европа готова к такому противостоянию».
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