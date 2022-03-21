Польша раскритиковал ЕС за сохранение санкций против Варшавы в условиях кризиса

Польша обвинила Евросоюз в отсутствии помощи с украинскими беженцами, которых принимает польская сторона, а также отказывается снимать санкции против Варшавы. Об этом заявил вице-премьер Петр Глиньский в интервью The Daily Telegraph.

«Исторический выбор»: Россия предложила властям Мариуполя выбрать «сторону народа»

Вице-премьер осудил руководство ЕС за «пустые разговоры» и обещания, за которыми ничего не стоит. По его словам, санкции против Польши были приняты по исключительно политическим мотивам, однако они продолжают действовать и в ходе текущего кризиса.

«Мы тратим наши деньги. Мы организуем наших людей, и мы пытаемся сделать все возможное в этой ситуации», - напомнил политик.

Кроме того, Глиньский отметил нежелание ЕС «вступать в борьбу» в случае расширения территории конфликта, так как у европейцев нет решимости для защиты своих ценностей. По его словам, «современная Европа готова к такому противостоянию».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры