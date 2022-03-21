Польша раскритиковал ЕС за сохранение санкций против Варшавы в условиях кризиса

Вице-премьер осудил руководство ЕС за «пустые разговоры» и обещания, за которыми ничего не стоит. По его словам, санкции против Польши были приняты по исключительно политическим мотивам, однако они продолжают действовать и в ходе текущего кризиса.

«Мы тратим наши деньги. Мы организуем наших людей, и мы пытаемся сделать все возможное в этой ситуации», - напомнил политик.

Кроме того, Глиньский отметил нежелание ЕС «вступать в борьбу» в случае расширения территории конфликта, так как у европейцев нет решимости для защиты своих ценностей. По его словам, «современная Европа готова к такому противостоянию».

