Польша против наплыва мигрантов и за укрепление границ ЕС
Варшава категорически против продолжения неконтролируемой миграции в Евросоюз из стран Азии и Африки. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.
По его словам, польское правительство выступает за укрепление границ ЕС, что позволит сдержать массовый наплыв переселенцев.
Он привел в пример успешное укрепление силами Польши границ ЕС на востоке, прежде всего, с Белоруссией.
Глава польского правительства рассказал, что это тема будет обсуждаться на ближайшем саммите ЕС в конце июня.
Моравецкий подчеркнул, что пока его партия «Права и справедливости» находится у власти, он не позволит навязать Польше миграционные квоты.
«Наша позиция по этому вопросу однозначна», - добавил глава правительства.
Ранее Польша установила на белорусской границе контейнеры для размещения военнослужащих, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru