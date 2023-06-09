Польша против наплыва мигрантов и за укрепление границ ЕС

Варшава категорически против продолжения неконтролируемой миграции в Евросоюз из стран Азии и Африки. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

По его словам, польское правительство выступает за укрепление границ ЕС, что позволит сдержать массовый наплыв переселенцев.

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Он привел в пример успешное укрепление силами Польши границ ЕС на востоке, прежде всего, с Белоруссией.

Глава польского правительства рассказал, что это тема будет обсуждаться на ближайшем саммите ЕС в конце июня.

Моравецкий подчеркнул, что пока его партия «Права и справедливости» находится у власти, он не позволит навязать Польше миграционные квоты.

«Наша позиция по этому вопросу однозначна», - добавил глава правительства.

Ранее Польша установила на белорусской границе контейнеры для размещения военнослужащих, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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