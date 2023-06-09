Польша против наплыва мигрантов и за укрепление границ ЕС

Варшава категорически против продолжения неконтролируемой миграции в Евросоюз из стран Азии и Африки. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

По его словам, польское правительство выступает за укрепление границ ЕС, что позволит сдержать массовый наплыв переселенцев.