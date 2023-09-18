«Бунт или квоты?»: Польша формально не имеет права ограничивать украинское зерно

«Ситуация с украинским зерном серьезно бьет по европейским фермерам. Они понесли серьезный ущерб, поэтому и договорились с Еврокомиссией. Но теперь это вопрос торговых отношений двух стран. По правилам ВТО, получается, они не могут вводить односторонние ограничения без решения Еврокомиссии, так как это Евросоюз. Проблема в том, что украинская продукция завозится на территорию Евросоюза без обременений – ни пошлин, ни квот, ничего вообще. Хотя Евросоюз имеет право применять защитные меры. Поэтому у других стран и возникает ущерб», - рассказал он.

При этом, по словам Злочевского, других вариантов у европейских политиков и фермеров нет, вопрос не могут оставить без дополнительного урегулирования.

«Инструментов никаких для европейских фермеров нет, только запрет на ввоз. У них там бунты начались, это не просто так. Власти этих стран поэтому и требуют урегулировать вопрос. Если возвращать все обременения на украинские товары, они будут касаться и транзита. Сейчас эта продукция просто застревает в странах ЕС, так как она очень дешевая без этих обременений», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна даст «цивилизованный» ответ государствам-соседям, запретившим ввоз украинского зерна. Глава государства обсудил по телефону с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен доступ украинской агропродукции на рынок Евросоюза. Зеленский выразил благодарность за решение Брюсселя не продлевать запрет на ввоз украинского зерна, передает «Радиоточка НСН».

