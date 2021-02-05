Польша пригрозила ответными мерами в связи с высылкой дипломата из РФ

Польша ожидает отмены «ошибочного решения» о высылке польского дипломата из России, в противном случае власти могут предпринять ответные шаги. Об этом говорится в заявлении польского министерства иностранных дел.

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В пятницу Россия объявила трёх европейских дипломатов персонами нон грата за участие в несанкционированных акциях 23 января. В частности, покинуть территорию РФ предписано сотруднику генконсульства Польши в Санкт-Петербурге, а также сотрудникам посольств Швеции и Германии.

«Польская сторона ожидает, что российские власти отменят ошибочное решение. В противном случае Польша оставляет возможность предпринять соответствующие шаги», — подчеркнули в польском МИД.

В заявлении ведомства отмечается, что в ответ на высылку дипломата министерство вызвало посла РФ, проинформировав, что сотрудник посольства выполнял «только официальные задачи, вытекающие из дипломатического статуса и в соответствии с Венской конвенцией».

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ФОТО: flickr.com
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