Меркель: ФРГ и Франция считают неоправданной высылку дипломатов из РФ
Германия и Франция считают неоправданной высылку европейских дипломатов из России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам онлайн-заседания совета безопасности и обороны Германии и Франции.
В пятницу РФ объявила трёх дипломатов из Швеции, Польши и Германии персонами нон грата за участие в несанкционированных акциях 23 января. МИД России предписало дипломатам покинуть территорию страны, сообщает журнал «Профиль».
«Я хочу сказать, что во время совещания мы узнали о высылке немецкого, шведского и польского дипломатов из Москвы в связи с демонстрациями в поддержку [оппозиционера Алексея] Навального. Мы считаем эту высылку неоправданной», — цитирует Меркель ТАСС.
Канцлер считает, что инцидент можно рассматривать как «ещё один аспект отхода России от принципов верховенства закона».
Кроме того, Меркель отметила, что не исключает расширения антироссийских санкций из-за ситуации с Навальным. Однако диалог с Россией необходимо продолжать несмотря на разногласия.
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