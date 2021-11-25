Польша предложила НАТО расширить военное присутствие на восточном фланге
Президент Польши Анджей Дуда предложил генсеку НАТО повысить готовность сил Североатлантического альянса на востоке. Об этом заявил президент в ходе брифинга, который транслировался на странице альянса в Twitter.
Также польский лидер призвал генсека организации Йенса Столтенберга усилить присутствие военного контингента альянса. Дуда отметил, что мигранты сейчас предпринимают попытки пересечь границу Польши с Белоруссией в темное время суток и действуют группами в несколько десятков человек.
Вечером 24 ноября на территорию Польши со стороны Белоруссии силой проникли более 200 беженцев. Их задержали и направили на линию границы.
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