Польша предложила НАТО расширить военное присутствие на восточном фланге

Президент Польши Анджей Дуда предложил генсеку НАТО повысить готовность сил Североатлантического альянса на востоке. Об этом заявил президент в ходе брифинга, который транслировался на странице альянса в Twitter.

Польша не намерена впускать мигрантов для высылки в страны их происхождения

Также польский лидер призвал генсека организации Йенса Столтенберга усилить присутствие военного контингента альянса. Дуда отметил, что мигранты сейчас предпринимают попытки пересечь границу Польши с Белоруссией в темное время суток и действуют группами в несколько десятков человек.

Вечером 24 ноября на территорию Польши со стороны Белоруссии силой проникли более 200 беженцев. Их задержали и направили на линию границы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОПольша
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