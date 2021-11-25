Польша предложила НАТО расширить военное присутствие на восточном фланге

Также польский лидер призвал генсека организации Йенса Столтенберга усилить присутствие военного контингента альянса. Дуда отметил, что мигранты сейчас предпринимают попытки пересечь границу Польши с Белоруссией в темное время суток и действуют группами в несколько десятков человек.

Вечером 24 ноября на территорию Польши со стороны Белоруссии силой проникли более 200 беженцев. Их задержали и направили на линию границы.

