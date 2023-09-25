Польша потребовала от Канады извинений за чествование члена дивизии СС «Галиция»
Польша потребовала от Канады извинений за приглашение и чествование члена дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки в парламенте страны 22 сентября. Об этом в своем аккаунте в соцсети X заявил посол Польши в Канаде Витольд Дзельский.
Дипломат добавил, что Варшава никогда не смирится с обелением нацистских преступников. При этом, отметил Дзельский, Польша по-прежнему остается «лучшим союзником» Киева, несмотря на случившийся инцидент.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поддержка нацизма приводит к «страшным, разрушительным» последствиям и странам НАТО следует осознать, что они совершают чудовищную ошибку. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru