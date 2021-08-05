В Литве назвали сроки строительства заграждения на границе с Белоруссией
Заграждение на границе Литвы с Белоруссией будет построено в течение двух лет. Об этом заявил журналистам начальник Службы охраны государственной границы при литовском МВД генерал Рустамас Любаевас.
«Весь участок границы, на котором планируется построить заграждение, протяженностью 508 км физическим барьером мы закроем в течение примерно двух лет», — приводит слова генерала ТАСС.
На работы потратят 152 млн евро. Планируется, что на границе возведут четырехметровую ограду из металлической сварной стержневой сетки, поверх которой натянут колючую проволоку с острыми лезвиями. Кроме того, такую же колючую проволоку установят дополнительно перед забором. Как ожидается, преодолеть такое заграждение без спецсредств будет невозможно.
Накануне премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что для завершения строительства стены на границе с Белоруссией стране придется взять международный займ, напоминает РИА ФАН.
Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть «каждый метр границы» страны, отмечает RT.
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