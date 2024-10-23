Польша пока не будет высылать посла РФ из Варшавы

При этом он указал, что такой шаг не исключается в случае эскалации напряжённости в отношениях двух стран.

«Если будет нанесён вред гражданину Польши, если Россия пойдет на эскалацию, то я приму решение», - заключил польский министр.

Ранее Сикорский заявил, что генконсульство РФ в Познани будет закрыто, а пребывание его персонала на территории Польши будет признано нежелательным, сообщает RT.