Польша отказалась от соблюдения миграционного пакта ЕС
Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что страна отказалась от соблюдения миграционного пакта Евросоюза и не будет принимать у себя мигрантов.
По его словам, Варшава выступает против миграционного пакта, если в его рамках будут предусмотрены дополнительные квоты мигрантов.
Премьер-министр страны подчеркнул, что Европейская комиссия понимает позицию Польши, поскольку, принимая около двух миллионов украинских беженцев, Варшава попала в особую ситуацию.
По словам Туска, Польша готова поддерживать борьбу с нелегальной миграцией, но новых обязательств принимать на себя не готова, поскольку на нее и так возложено более чем достаточно.
Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер заявил, что украинские беженцы должны вернуться домой сразу после завершения конфликта, но уже сейчас необходимо снизить размер пособий до минимума, чтобы хотя бы заставить их найти работу. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru