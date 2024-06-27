Польша и страны Балтии попросили у ЕС 2,5 млрд евро на линию обороны

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз выделить средства на строительство линии обороны в 700 километров на границе с РФ и Белоруссией, сообщает Reuters со ссылкой на просмотренные письма.

По предварительным оценкам, строительство подобной инфраструктуры обойдется странам в 2,5 миллиарда евро. Также уточняется, что строительство будет согласовано с НАТО, чтобы соответствовать всем требованиям безопасности.