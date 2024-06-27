Польша и страны Балтии попросили у ЕС 2,5 млрд евро на линию обороны

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз выделить средства на строительство линии обороны в 700 километров на границе с РФ и Белоруссией, сообщает Reuters со ссылкой на просмотренные письма.

По предварительным оценкам, строительство подобной инфраструктуры обойдется странам в 2,5 миллиарда евро. Также уточняется, что строительство будет согласовано с НАТО, чтобы соответствовать всем требованиям безопасности.

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Также Польша сегодня думает о закрытии последних действующих погранпунктов с Белоруссией, сообщил в эфире телеканала TVN24 министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

До этого польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш пожаловался, что забор на границе Польши и Белоруссии можно преодолеть всего за 25 секунд. Отмечается, что заграждение обошлось властям Польши в сумму порядка 400 млн долларов. По словам польского премьера Дональда Туска, ежедневно забор пытаются штурмовать в среднем около 200 нелегалов. Он указал, что заграждению требуется реконструкция, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзГраницаПольша

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