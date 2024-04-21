Польша и Литва начали учения по обороне Сувалкского коридора

Маневры пройдут с 21 по 26 апреля. В учениях также примут участие подразделения из США и Португалии, отметили в ведомстве.

Всего в маневрах будет задействовано 1,5 тысячи военнослужащих.

Сувалкским коридором называется узкий участок между Белорусский и Калининградской областью России. Его длина составляет порядка 100 километров.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал страны Запада готовиться к войне с Россией, передает «Радиоточка НСН».

