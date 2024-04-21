Польша и Литва начали учения по обороне Сувалкского коридора
На территории Литвы начались совместные учения с Польшей по отработке обороны Сувалкского коридора, сообщило Министерство обороны прибалтийской республики.
Маневры пройдут с 21 по 26 апреля. В учениях также примут участие подразделения из США и Португалии, отметили в ведомстве.
Всего в маневрах будет задействовано 1,5 тысячи военнослужащих.
Сувалкским коридором называется узкий участок между Белорусский и Калининградской областью России. Его длина составляет порядка 100 километров.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал страны Запада готовиться к войне с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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