Каллас: У ЕС есть три-пять лет на подготовку к конфликту с Россией

Премьер сослалась на оценки эстонской разведки.

«Это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины», — отметила Каллас.

По словам премьера, Североатлантическому альянсу в долгосрочной перспективе следует принять стратегию «сдерживания» Москвы по аналогии с холодной войной.

Ранее в Минобороны Германии спрогнозировали скорую эскалацию между Россией и НАТО, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ожидается, что весной российские войска начнут масштабное наступление и разгромят Украину, а затем силы РФ якобы атакуют Сувалкский коридор. При этом НАТО перебросит на восточный фланг 300 тысяч военных.

