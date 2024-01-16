Каллас: У ЕС есть три-пять лет на подготовку к конфликту с Россией
Три-пять лет остается у Европы на подготовку к тому, что Россия начнет представлять «угрозу» для восточного фланга НАТО, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Об этом политик заявила в беседе с The Times.
Премьер сослалась на оценки эстонской разведки.
«Это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины», — отметила Каллас.
По словам премьера, Североатлантическому альянсу в долгосрочной перспективе следует принять стратегию «сдерживания» Москвы по аналогии с холодной войной.
Ранее в Минобороны Германии спрогнозировали скорую эскалацию между Россией и НАТО, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ожидается, что весной российские войска начнут масштабное наступление и разгромят Украину, а затем силы РФ якобы атакуют Сувалкский коридор. При этом НАТО перебросит на восточный фланг 300 тысяч военных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru