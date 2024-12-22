Польша арестует Нетаньяху, если он приедет на годовщину освобождения Освенцима

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский заявил, что если израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приедет в Польшу, он будет арестован в соответствии с обязательствами страны перед Международным уголовным судом (МУС). Об этом сообщает The Jerusalem Post (JP).



Комментарии Бартошевского прозвучали в беседе о подготовке страны к 80-й годовщине освобождения Освенцима. Мероприятие запланировано на 27 января 2025 года.