Польша арестует Нетаньяху, если он приедет на годовщину освобождения Освенцима
Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский заявил, что если израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приедет в Польшу, он будет арестован в соответствии с обязательствами страны перед Международным уголовным судом (МУС). Об этом сообщает The Jerusalem Post (JP).
Комментарии Бартошевского прозвучали в беседе о подготовке страны к 80-й годовщине освобождения Освенцима. Мероприятие запланировано на 27 января 2025 года.
Эта церемония является крупным государственным событием и для Польши, и для Израиля. Однако ранее израильские чиновники отказались подтвердить, будет ли присутствовать на мероприятии Нетаньяху. JP пишет, что и участие президента Ицхака Герцога также кажется маловероятным.
Скорее всего, единственным представителем израильского правительства будет министр образования Йоав Киш.
В ноябре 2024 года МУС обвинил Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галланта в серии преступлений в секторе Газа. Государства, подписавшие Римский статут, по закону обязаны выполнять ордера на арест МУС, Польша входит в список таких стран, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru