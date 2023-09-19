Боррель не увидел шансов на восстановление зерновой сделки

Шансы на возобновление зерновой сделки отсутствуют, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

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«Кажется, что нет никакой возможности для достижения соглашения», — указал евродипломат.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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