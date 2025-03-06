«Полностью обанкротился»: В России объяснили «истерику» Макрона из-за Трампа и Путина
Сергей Федоров заявил НСН, что Макрон специально пугает население Россией, но подтвердил, что у Франции самая сильная армия в Европе.
Французский лидер Эммануэль Макрон «полностью обанкротился» во внутренней политике, а также боится сближения США и России, заявил ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с НСН. Так он объяснил «истерику» Макрона в обращении к нации.
Макрон накануне заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы. Он также выступил против перемирия на Украине «любой ценой» в формате капитуляции Киева. Макрон допустил размещение контингентов европейских войск на Украине – но не на передовой, и только после заключения «полноценного мирного договора». Кроме того, прозвучало, что у Франции самая эффективная армия в Европе и что Париж хочет начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза. Федоров пояснил такую риторику.
«Это довольно эмоциональное, истерическое выступление. В начале своей речи он сказал, что меняется мировой порядок, он становится непредсказуемым. Трамп отворачивается от Европы, Макрон это все считает угрозой, он хочет действовать. Истеричность и ложь прозвучала в адрес России, якобы это страна-агрессор. Макрон призывает развивать европейский ВПК, потому что Россия якобы собирается к 2030 году на 300 тысяч увеличить армию и так далее. Мотивом для такой речи послужило то, что Макрон боится, что сближение США с Россией позволит урегулировать украинский конфликт через капитуляцию Киева. Макрон переживает, что это произойдет без участия Европы и Украины», - отметил он.
По его словам, внутренние проблемы Франции вынуждают Макрона набирать очки во внешней политике, пока население реально верит в угрозу со стороны России.
«Во внутренней политике Макрон полностью обанкротился, сейчас ему нечего предложить, поэтому он переключился на внешний контур. Он хочет перевести внимание французов с внутренних проблем, с акцентом на угрозы со стороны России, пугает, что страна якобы в опасности из-за этого. Он хочет затянуть пояса, чтобы противостоять мнимой российской угрозе. Этим он хочет объяснить падение уровня жизни во Франции. Большая часть французов считает, что Россия и Путин представляют угрозу. Формируется именно такая повестка. Но никто не может сказать, в чем угроза. Это эмоциональная реакция», - рассказал он.
При этом заявления Макрона об армии Франции Федоров назвал обоснованными.
«Французский ВПК один из самых сильных, он сейчас находится не в активном виде, развертывание производства принесет Франции экономические выгоды. У французов армия не такая значительная, примерно 250 тысяч, но профессиональная. Франция – одна из немногих стран Европы, которая способна производить все виды вооружения, включая ракеты и ядерное оружие. Есть собственные силы здесь и разработки, в этом Франция опережает немцев и англичан, которые в этом смысле больше зависят от США. У Макрона есть основания говорить о том, что это самая сильная армия в Европе. В вопросе военных силы Франция всегда придерживалась автономности», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер разработали план прекращения огня на Украине, который предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» на месяц. А размещение европейских военных в качестве миротворцев планируется только на втором этапе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Байкале помогли косуле, которая поскользнулась на льду и не могла встать самостоятельно
- Генпрокуратура России подала иск против владельца «Главпродукта»
- В Кремле согласились, что конфликт на Украине - это прокси-война между РФ и США
- Иностранный танкер Sagar Violet задержали в Находке из-за долгов морякам
- Лавров: Москва считает ядерную риторику Макрона угрозой для России
- СМИ: Валерий Меладзе тайно приезжал в Москву
- Песков: Заявления Макрона говорят о том, что Франция хочет войны
- Реестр обещаний чиновников появится в Самарской области
- Лавров: Прекращение помощи США Киеву поможет быстро остановить конфликт
- Над Крымом и Черным морем сбили два украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru