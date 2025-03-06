«Полностью обанкротился»: В России объяснили «истерику» Макрона из-за Трампа и Путина

«Это довольно эмоциональное, истерическое выступление. В начале своей речи он сказал, что меняется мировой порядок, он становится непредсказуемым. Трамп отворачивается от Европы, Макрон это все считает угрозой, он хочет действовать. Истеричность и ложь прозвучала в адрес России, якобы это страна-агрессор. Макрон призывает развивать европейский ВПК, потому что Россия якобы собирается к 2030 году на 300 тысяч увеличить армию и так далее. Мотивом для такой речи послужило то, что Макрон боится, что сближение США с Россией позволит урегулировать украинский конфликт через капитуляцию Киева. Макрон переживает, что это произойдет без участия Европы и Украины», - отметил он.

По его словам, внутренние проблемы Франции вынуждают Макрона набирать очки во внешней политике, пока население реально верит в угрозу со стороны России.

«Во внутренней политике Макрон полностью обанкротился, сейчас ему нечего предложить, поэтому он переключился на внешний контур. Он хочет перевести внимание французов с внутренних проблем, с акцентом на угрозы со стороны России, пугает, что страна якобы в опасности из-за этого. Он хочет затянуть пояса, чтобы противостоять мнимой российской угрозе. Этим он хочет объяснить падение уровня жизни во Франции. Большая часть французов считает, что Россия и Путин представляют угрозу. Формируется именно такая повестка. Но никто не может сказать, в чем угроза. Это эмоциональная реакция», - рассказал он.

При этом заявления Макрона об армии Франции Федоров назвал обоснованными.

«Французский ВПК один из самых сильных, он сейчас находится не в активном виде, развертывание производства принесет Франции экономические выгоды. У французов армия не такая значительная, примерно 250 тысяч, но профессиональная. Франция – одна из немногих стран Европы, которая способна производить все виды вооружения, включая ракеты и ядерное оружие. Есть собственные силы здесь и разработки, в этом Франция опережает немцев и англичан, которые в этом смысле больше зависят от США. У Макрона есть основания говорить о том, что это самая сильная армия в Европе. В вопросе военных силы Франция всегда придерживалась автономности», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер разработали план прекращения огня на Украине, который предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» на месяц. А размещение европейских военных в качестве миротворцев планируется только на втором этапе, передает «Радиоточка НСН».

