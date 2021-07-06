Сын Фургала решил баллотироваться в Госдуму
Сын бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала Антон Фургал подал документы на выборы в Госдуму, сообщил региональный избирком.
Антон Фургал баллотируется в качестве самовыдвиженца от Комсомольского одномандатного избирательного округа. Он отметил, что его отец не раз избирался от этого округа в Госдуму.
Сергея Фургала задержали летом 2020 года по подозрению в организации убийств бизнесменов, что вызвало протесты со стороны жителей Хабаровского края. Его будут содержать под арестом до 7 октября 2021 года. Сергею Фургалу грозит пожизненное лишение свободы, пишет URA.RU.
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