Сын Фургала решил баллотироваться в Госдуму

Антон Фургал баллотируется в качестве самовыдвиженца от Комсомольского одномандатного избирательного округа. Он отметил, что его отец не раз избирался от этого округа в Госдуму.

Сергея Фургала задержали летом 2020 года по подозрению в организации убийств бизнесменов, что вызвало протесты со стороны жителей Хабаровского края. Его будут содержать под арестом до 7 октября 2021 года. Сергею Фургалу грозит пожизненное лишение свободы, пишет URA.RU.

