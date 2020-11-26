«Полная ложь». Лавров опроверг контакты РФ с белорусской оппозицией

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что информация члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко о контактах с российскими властями является ложью, сообщает ТАСС.

На пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД России и Белоруссии Лавров отметил, что подобные заявления «лишний раз характеризуют тех, кто пытается на заграничных хлебах делать себе непонятно какую карьеру».

«Он утверждает, что такие контакты ведутся, что они скоординированы... Хочу коротко ответить: это полная ложь», - подчеркнул российский министр.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. По официальным данным ЦИК победу на них одержал Александр Лукашенко. С участием экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской был создан Координационный совет белорусской оппозиции, который заявил о фальсификации итогов голосования.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:ОппозицияБелоруссияРоссияСергей Лавров
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