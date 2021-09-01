«Полная каша»: политолог прокомментировал слова Зеленского о «грязном российском газе»
Утверждение украинского президента Владимира Зеленского о российском «грязном газе» противоречит его же просьбам сохранить транзит в ЕС через территорию его страны, считает политолог Сергей Михеев.
По его словам, заявление главы государства, по сути, является бредом и «полной кашей».
«Во-первых, от того, что от него много выбросов метана, а во-вторых, потому что там кремлевская пропаганда. То есть человек несет какую-то полную бредятину. Если это самый грязный газ в мире – так зачем тебе транзит?», — задался вопросом Михеев в эфире YouTube канала «Соловьев Live».
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм подверг критике российский газ, назвав его "самым грязным в мире" из-за выбросов метана, которые происходят при добыче и транспортировке, а также из-за якобы существующей в системе коррупции и шантажа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru