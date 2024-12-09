Полковник Ходаренок: На месте Сирии могут появиться несколько государств

По его мнению, контролировать эти государства будут курды, друзы или радикалы. Также не исключено, что оппозиционные вооруженные формирования не смогут договориться между собой и просто «передерутся».

«Может появиться какая-либо форма государственности на территории, контролируемой американцами. Наверняка... есть своё мнение и у Турции», — указал эксперт.

Ходаренок допустил, что прежняя Сирия, скорее всего, исчезнет, а на её территории продолжатся боевые действия.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что если сирийская оппозиция полезет на находящиеся в Сирии российские военные базы, то «получит по соплям», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

