Полковник Ходаренок: На месте Сирии могут появиться несколько государств

После свержения президента Башара Асада на территории Сирии могут быть образованы несколько государств. Об этом заявил военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

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По его мнению, контролировать эти государства будут курды, друзы или радикалы. Также не исключено, что оппозиционные вооруженные формирования не смогут договориться между собой и просто «передерутся».

«Может появиться какая-либо форма государственности на территории, контролируемой американцами. Наверняка... есть своё мнение и у Турции», — указал эксперт.

Ходаренок допустил, что прежняя Сирия, скорее всего, исчезнет, а на её территории продолжатся боевые действия.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что если сирийская оппозиция полезет на находящиеся в Сирии российские военные базы, то «получит по соплям», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa/ ТАСС
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