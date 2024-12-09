Полковник Ходаренок: На месте Сирии могут появиться несколько государств
После свержения президента Башара Асада на территории Сирии могут быть образованы несколько государств. Об этом заявил военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.
По его мнению, контролировать эти государства будут курды, друзы или радикалы. Также не исключено, что оппозиционные вооруженные формирования не смогут договориться между собой и просто «передерутся».
«Может появиться какая-либо форма государственности на территории, контролируемой американцами. Наверняка... есть своё мнение и у Турции», — указал эксперт.
Ходаренок допустил, что прежняя Сирия, скорее всего, исчезнет, а на её территории продолжатся боевые действия.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что если сирийская оппозиция полезет на находящиеся в Сирии российские военные базы, то «получит по соплям», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru