Сирийская оппозиция рассказала о будущем российских военных баз

Сирия не должна отказываться от подписанных с Россией соглашений. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил член исполнительного аппарата и глава отдела внешних связей оппозиционного Сирийского национального координационного комитета Ахмед Аль-Асрави.

В Госдуме пообещали «дать по соплям» сирийским повстанцам в случае атаки на базы РФ

Отвечая на вопрос о будущем расположенных в стране российских военных баз, он подчеркнул, что если имеющиеся соглашения отвечают интересам Сирии, то следует связать их с интересами государства.

«Я никогда не займу враждебную позицию по отношению к какой-либо другой стране, которая не занимает враждебную позицию по отношению к сирийскому народу, его интересам и интересам его родины», - заключил Аль-Асрави.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что судьба Сирии будет зависеть от того, смогут ли различные силы, которые представлены в оппозиции, найти согласие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Сирийская ОппозицияВоенные БазыРоссияСирия

Горячие новости

Все новости

партнеры