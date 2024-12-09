Сирийская оппозиция рассказала о будущем российских военных баз
Сирия не должна отказываться от подписанных с Россией соглашений. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил член исполнительного аппарата и глава отдела внешних связей оппозиционного Сирийского национального координационного комитета Ахмед Аль-Асрави.
Отвечая на вопрос о будущем расположенных в стране российских военных баз, он подчеркнул, что если имеющиеся соглашения отвечают интересам Сирии, то следует связать их с интересами государства.
«Я никогда не займу враждебную позицию по отношению к какой-либо другой стране, которая не занимает враждебную позицию по отношению к сирийскому народу, его интересам и интересам его родины», - заключил Аль-Асрави.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что судьба Сирии будет зависеть от того, смогут ли различные силы, которые представлены в оппозиции, найти согласие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru