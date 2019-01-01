Политтехнолог объяснил, куда идут отставные губернаторы-охранники
Политтехнолог объяснил НСН, слова Дмитрия Пескова о бывшем врио губернатора Астраханской области.
Успешным считают в Кремле опыт назначения выходцев из Федеральной службы охраны (ФСО) на губернаторские посты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поясняя отставку врио главы Астраханской области Сергея Морозова.
Политтехнолог Марат Баширов объяснил НСН, что имел в виду Песков.
«У нас было четыре назначения: два человека в конечном итоге пошли на выборы и победили на них. Самая яркая история, наверное, была с господином Дюминым в Тульской области. А те два человека, которые на выборы не пошли – это господин Зиничев и вчерашняя история, господин Морозов. Поэтому Песков абсолютно прав, когда говорит, что это успешный опыт с точки зрения назначения. В конечном итоге избиратели проголосовали за этих кандидатов. Надо отметить, что все эти регионы или приграничные или связаны с ВПК, как Тульская область, где много военных заводов. Так что своя логика в этих назначениях есть», - отметил он.
Назначение охранников на руководящие посты, по мнению, эксперта, имеет свою подоплеку. «Речь не о том, что в ФСО переизбыток людей. А о том, что эти люди выдвигаются на посты губернаторов, чтобы они набрались опыта именно регионального управления, расширили бы свою компетенцию. То есть у президента есть свой взгляд на этих людей, перспективный, кадровый. Тот же Зиничев. Он поработал в Калининградской области, потом был назначен замдиректора ФСБ, после чего возглавил МЧС. А МЧС – это в первую очередь регионы», - указал он.
Однако речь не только об усилении федеральных ведомств кадров с региональными компетенциями. «Обсуждается идея возвращения к генерал-губернаторам во многих регионах, которое имеют приграничное положение, особенно там, где существуют опасные направления – то же НАТО или так называемое «мягкое подбрюшье» России с выходом на страны, где существует запрещенная организация ИГИЛ. Эти регионы могут быть использованы, чтобы «обкатывать» управленцев, которые затем будут расти по силовой вертикали», - сообщил собеседник НСН.
Отметим, что, по словам Пескова, Сергей Морозов ушел с поста по семейным обстоятельствам. Он работал в ФСО с 1994 по 2016 год. Врио губернатора Астраханской области его назначили в сентябре 2018-го. Накануне Владимир Путин принял отставку Морозова и назначил нового врио - Игоря Бабушкина.
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