Политтехнолог объяснил, куда идут отставные губернаторы-охранники

Назначение охранников на руководящие посты, по мнению, эксперта, имеет свою подоплеку. «Речь не о том, что в ФСО переизбыток людей. А о том, что эти люди выдвигаются на посты губернаторов, чтобы они набрались опыта именно регионального управления, расширили бы свою компетенцию. То есть у президента есть свой взгляд на этих людей, перспективный, кадровый. Тот же Зиничев. Он поработал в Калининградской области, потом был назначен замдиректора ФСБ, после чего возглавил МЧС. А МЧС – это в первую очередь регионы», - указал он.

Однако речь не только об усилении федеральных ведомств кадров с региональными компетенциями. «Обсуждается идея возвращения к генерал-губернаторам во многих регионах, которое имеют приграничное положение, особенно там, где существуют опасные направления – то же НАТО или так называемое «мягкое подбрюшье» России с выходом на страны, где существует запрещенная организация ИГИЛ. Эти регионы могут быть использованы, чтобы «обкатывать» управленцев, которые затем будут расти по силовой вертикали», - сообщил собеседник НСН.

Отметим, что, по словам Пескова, Сергей Морозов ушел с поста по семейным обстоятельствам. Он работал в ФСО с 1994 по 2016 год. Врио губернатора Астраханской области его назначили в сентябре 2018-го. Накануне Владимир Путин принял отставку Морозова и назначил нового врио - Игоря Бабушкина.

