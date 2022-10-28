Полиция Сан-Франциско раскрыла личность мужчины, напавшего на мужа Пелоси
Полиция Сан-Франциско сообщила, что напавшим на мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси был 42-летний Дэвид Депепи. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в резиденцию Пелоси ворвался неизвестный мужчина и напал на её 82-летнего супруга Пола. Отмечается, что спикера в это время не было в Сан-Франциско.
Как сообщили в полиции, мотивация Депепи пока неизвестна. Депепи предъявлены обвинения в попытке убийства, нападении с оружием, незаконном проникновении в жилище, жестоком обращении с пожилыми людьми.
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