Полиция прислала подкрепление к зданию Мосгорсуда

Правоохранительные органы прислали дополнительный наряд сотрудников к зданию Мосгорсуда, в котором шел суд по делу Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.

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Агентство передает, что колонны бойцов ОМОНа в количестве около 60 человек выстроились перед зданием Мосгорсуда.

Ранее Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде отменил оппозиционеру условный срок по делу "Ив Роше", заменив его на 3,5 года колонии общего режима.

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ФОТО: НСН/Святослав Павлов
ТЕГИ:МосгорсудОМОНАлексей Навальный
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