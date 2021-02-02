Полиция прислала подкрепление к зданию Мосгорсуда
2 февраля 202121:23
Правоохранительные органы прислали дополнительный наряд сотрудников к зданию Мосгорсуда, в котором шел суд по делу Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство передает, что колонны бойцов ОМОНа в количестве около 60 человек выстроились перед зданием Мосгорсуда.
Ранее Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде отменил оппозиционеру условный срок по делу "Ив Роше", заменив его на 3,5 года колонии общего режима.
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2 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru