«Немножко всех запутали». Политтехнолог прокомментировал методы ВЦИОМ
Эксперт в эфире НСН призвал не волноваться насчет рейтинга Путина, он отметил, что его не способен понизить даже самый запутанный опрос.
Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что последние опросы доказывают безосновательность любых разговоров о снижении поддержки или доверия президенту Владимиру Путину.
«Мы впервые в истории опросов, 29 мая решили напрямую спросить людей - вы Путину доверяете или нет? Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%», - сказал Федоров Интерфаксу, комментируя обнародованные в пятницу данные последнего опроса ВЦИОМ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле ждут разъяснений социологов по поводу расхождения между уровнем доверия Путину.
Политтехнолог Марат Баширов постарался объяснить НСН, что имел в виду представитель ВЦИОМ, когда отрапортовал о результатах исследования.
«ВЦИОМ дал нам данные, полученные двумя технологиями. Они принципиально отличаются друг от друга. Открытая форма опроса – это когда вы спрашиваете остановленного на улице человека, кому из политиков вы доверяете. И после записываете фамилии тех, кого он вспомнит. При закрытой форме опроса вы задаете тот же вопрос, перечисляя конкретные фамилии. И человек указывает. Иногда с данными ограничениями, например, не более двух фамилий. Это еще одна форма закрытого опроса. И результаты всегда будут отличаться. Поэтому когда ВЦИОМ говорит, что рейтинг президента 72 или 73, в закрытой форме, я ему верю. Они просто немножко запутали всех, не объясняя вот эту разницу в технологии», - заявил он.
Собеседник НСН признал ошибку со стороны ВЦИОМ, по его словам, представитель центра поспешил доложить о разнице результатов, но забыл разъяснить, что это разные исследования. В любом случае, по словам Баширова, на рейтинге Путина эта ситуация не отразится, а вот с отношением к компетентности самого центра могут возникнуть сложности.
«У Пескова было недоумение, он попросил разъяснить разницу. Вот сейчас это разъяснение, вероятно, запоздало, согласен, но разъяснять нужно. Потому что цифры разлетелись по всей стране, цифры используют региональные СМИ, и это нужно разъяснять. К этому и призывал Песков. Социологи считают, что разница понятна всем. Но оказывается, это известно только им самим и тем, кто пользуется социологией. Я сразу подумал, что сейчас все запутаются, так и получилось. Вряд ли это отразится на отношении к Путину, а вот по рейтингу самой службы, что они не разъяснили, конечно, как-то ударит. Нужно же учитывать, что есть неквалифицированные потребители специализированной информации, как в том анекдоте про сварщика, к которому пришли и что-то спрашивают», - пошутил он.
Сам глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров не увидел противоречий в том, что электоральный рейтинг президента Владимира Путина растет, а доверие к нему падает. «Рейтинг - слово вроде бы понятное, но нужно иметь в виду, что рейтингов может быть много», - заявил он.
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