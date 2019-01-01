«Немножко всех запутали». Политтехнолог прокомментировал методы ВЦИОМ

Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что последние опросы доказывают безосновательность любых разговоров о снижении поддержки или доверия президенту Владимиру Путину.

«Мы впервые в истории опросов, 29 мая решили напрямую спросить людей - вы Путину доверяете или нет? Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%», - сказал Федоров Интерфаксу, комментируя обнародованные в пятницу данные последнего опроса ВЦИОМ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле ждут разъяснений социологов по поводу расхождения между уровнем доверия Путину.

Политтехнолог Марат Баширов постарался объяснить НСН, что имел в виду представитель ВЦИОМ, когда отрапортовал о результатах исследования.

«ВЦИОМ дал нам данные, полученные двумя технологиями. Они принципиально отличаются друг от друга. Открытая форма опроса – это когда вы спрашиваете остановленного на улице человека, кому из политиков вы доверяете. И после записываете фамилии тех, кого он вспомнит. При закрытой форме опроса вы задаете тот же вопрос, перечисляя конкретные фамилии. И человек указывает. Иногда с данными ограничениями, например, не более двух фамилий. Это еще одна форма закрытого опроса. И результаты всегда будут отличаться. Поэтому когда ВЦИОМ говорит, что рейтинг президента 72 или 73, в закрытой форме, я ему верю. Они просто немножко запутали всех, не объясняя вот эту разницу в технологии», - заявил он.