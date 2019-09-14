В Польше и Белоруссии поспорили из-за идеи соединить Черное и Балтийское моря

Киев намерен создать водный путь между Балтийским и Черным морями. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Правительство страны рассматривает несколько амбициозных проектов.

«Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путем, например, Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально», - высказался Гончарук в ходе встречи на Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, сообщают РИА Новости.

Политик отметил, что для успешной реализации проекта придется договариваться с Польшей и Белоруссией. Гончарук сообщил, что Украина уже приступила к переговорам.

Польский политолог Якуб Корейба в эфире НСН напомнил, что водный путь от Балтики к Черному морю на территории современных Польши, Белоруссии, Украины начали создавать еще в 18 веке. Однако последние 150 лет жизнь этих стран, ориентированная на Россию, снизила актуальность данного проекта. По мнению эксперта, возрождение идеи Украиной найдет отклик в Польше при условии экономических выгод для страны.

«Развитие транспортных мощностей на оси Балтика-Черное море абсолютно естественно и необходимо для развития региона. Для Польши это политически целесообразно и экономически выгодно. Это вписывается в польскую концепцию «Междуморья» (проект конфедеративного государства, включающего Польшу, Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию, Венгрию, Румынию, Югославию, Чехословакию, охватывающий территорию от Чёрного и Адриатического морей до Балтийского. Идея получила распространение после Первой мировой войны – прим. НСН), в которой Польша видит себя и Украину как ключевых партнеров. Поэтому этот проект Польше очень интересен. Возможно, будут предприняты попытки получить европейское финансирование, потому что проект очень удобным и выгодным образом вписывает Украину в европейскую транспортную инфраструктуру», - считает политолог.