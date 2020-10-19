Политолога Виталия Шклярова отпустили из минского СИЗО

Политолога Виталия Шклярова отпустили из СИЗО в Минске под личное поручительство бизнесмена Юрия Воскресенского. Об этом сообщает «Новая газета».

Информацию подтвердил адвокат задержанного Антон Гашинский, по словам которого, Шклярову изменили меру пресечения на домашний арест. «Точно могу сказать, что его нет в СИЗО на Володарского», - заявил Гашинский.

Виталий Шкляров был задержан в Минске за 10 дней до президентских выборов в Белоруссии. Силовики считают, что он помогал блогеру Сергею Тихановскому, когда тот пытался выдвинуться кандидатом в президенты. Сам Шкляров все обвинения отрицает и считает, что его преследуют по политическим мотивам из-за публикаций о ситуации в Республике.

Официально Шклярова обвинили в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. 29 сентября постоянному автору «Новой Газеты» срок содержания под стражей продлили ещё на два месяца.

Член инициативной группы по сбору подписей Виктора Бабарико, бизнесмен Юрий Воскресенский был задержан 12 августа по обвинению в массовых беспорядках. 10 октября он встретился в СИЗО с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а на следующий день ему изменили меру пресечения на домашний арест.