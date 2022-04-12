США призывают все страны не покупать оружие у России

Соединенные Штаты призывают все страны не приобретать оружие у РФ. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАОружие
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