США призывают все страны не покупать оружие у России
12 апреля 202201:09
Соединенные Штаты призывают все страны не приобретать оружие у РФ. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru