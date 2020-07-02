России предрекли проведение следующих выборов в течение двух дней

«Такая сверхмобилизация представляет собой уникальное событие и вряд ли она повторима. Мне трудно представить, что все выборы у нас будут 7 дней проводиться. Но вот следующие парламентские выборы и президентские, весьма вероятно, будут проходить 2 дня», - сказал Сергей Марков.

Ранее он рассказал о процессе национализации элиты, который происходит на фоне одобрения населением поправок в Конституцию.

«Сейчас происходит повышение национализации элиты – ограничения на гражданство и собственность за рубежом будут несколько выше. Но надо отметить, что Владимир Путин задачу национализации элиты поставил, но не выполнил её. И у нас поэтому сейчас элита сильно интегрирована с западом и имеет двойные интересы», - отметил политолог.

