России предрекли проведение следующих выборов в течение двух дней
Директор Института политических исследований Сергей Марков назвал прошедшее голосование сверхмобилизацией и усомнился в возможности её повторения.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков засомневался, в возможности повторного проведения голосования, растянутого на 7 дней.
«Такая сверхмобилизация представляет собой уникальное событие и вряд ли она повторима. Мне трудно представить, что все выборы у нас будут 7 дней проводиться. Но вот следующие парламентские выборы и президентские, весьма вероятно, будут проходить 2 дня», - сказал Сергей Марков.
Ранее он рассказал о процессе национализации элиты, который происходит на фоне одобрения населением поправок в Конституцию.
«Сейчас происходит повышение национализации элиты – ограничения на гражданство и собственность за рубежом будут несколько выше. Но надо отметить, что Владимир Путин задачу национализации элиты поставил, но не выполнил её. И у нас поэтому сейчас элита сильно интегрирована с западом и имеет двойные интересы», - отметил политолог.
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