России предрекли проведение следующих выборов в течение двух дней

Директор Института политических исследований Сергей Марков назвал прошедшее голосование сверхмобилизацией и усомнился в возможности её повторения.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков засомневался, в возможности повторного проведения голосования, растянутого на 7 дней.

Политолог Марков: Путин не выполнил задачу национализации элит

«Такая сверхмобилизация представляет собой уникальное событие и вряд ли она повторима. Мне трудно представить, что все выборы у нас будут 7 дней проводиться. Но вот следующие парламентские выборы и президентские, весьма вероятно, будут проходить 2 дня», - сказал Сергей Марков.

Ранее он рассказал о процессе национализации элиты, который происходит на фоне одобрения населением поправок в Конституцию.

«Сейчас происходит повышение национализации элиты – ограничения на гражданство и собственность за рубежом будут несколько выше. Но надо отметить, что Владимир Путин задачу национализации элиты поставил, но не выполнил её. И у нас поэтому сейчас элита сильно интегрирована с западом и имеет двойные интересы», - отметил политолог.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:Сергей МарковВыборыГолосование
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