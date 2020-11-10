Политолог: Война в Карабахе продолжится, несмотря на подписанное соглашение

Соглашение между Азербайджаном и Арменией по ситуации в Нагорном Карабахе не приведет к полному окончанию военных действий. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на политолога и журналиста Максима Шевченко.

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В своем профиле в Instagram Шевченко отметил, что подписанные договоры не смогут остановить боевые действия, несмотря на посредничество России. По мнению специалиста, против окончания столкновений выступит целый ряд армянских граждан, которые будут требовать продолжения войны и возвращения потерянных позиций.

Также, по мнению Шевченко, армянские протестующие будут требовать отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который принял столь непопулярное в армянской среде решение. По его словам, власть, которая будет управлять Арменией в ближайшем будущем, не сможет признать поражение.

Политолог заключил, что никто из армянских руководящих органов не сможет принять тот факт, что "Армения проиграла", что приведет к требованию "реванша" и возобновлению столкновений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПеремириеАзербайджанАрменияНагорный Карабах
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