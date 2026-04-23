Принц Гарри приехал в Киев
23 апреля 202610:55
Британский принц Гарри совершил неожиданный визит на Украину. Об этом сообщается в соцсетях киевского форума по безопасности.
Член британской королевской семьи прибыл в Киев по приглашению форума. Как ожидается, Гарри выступит с обращением к участникам.
В сентябре 2025 года британский принц посетил Украину по приглашению правительства страны.
Ранее в Киев приехали глава евродипломатии Кая Каллас и министры иностранных дел стран Евросоюза, чтобы принять участие в министерском заседании ЕС, напоминает Ura.ru.
