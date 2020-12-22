Орешкин: политики не вдохновляют граждан на вакцинацию

Дмитрий Орешкин: «Понятно, что здесь несколько факторов. Прежде всего, коронавирус. Второй по значимости, а может быть даже и первый, это то, что зарубежные поездки становятся не по карману, потому что курс рубля не блистает своими результатами. И в-третьих, растет количество людей, которым запрещено выезжать за границу по профессиональным соображениям: военнослужащие, госслужащие и так далее. За этим можно увидеть признаки возобновления железного занавеса – нам должно быть хорошо и внутри своих пенатов. Во всяком случае, 99 процентов, которые не поедут за границу, будут наслаждаться прелестями родины на новогодние праздники», – отметил он в эфире НСН.

