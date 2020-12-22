Орешкин: политики не вдохновляют граждан на вакцинацию
Политолог специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Байден сделал прививку от коронавируса в прямом эфире
Избранный президент США Джо Байден сделал прививку против коронавируса. Процедуру транслировали в прямом эфире.
Дмитрий Орешкин: «Это очень правильно, потому что надо людям показывать, как следует себя вести в условиях пандемии. Канцлер Германии Ангела Меркель носит маску везде, где только можно, таким образом, дает пример своим гражданам. Наши политики почему-то считают, что маска подрывает их имидж и статус людей, которые сильнее трудностей и слабостей, связанных с коронавирусом. Лучше все-таки соблюдать правила гигиены, соблюдать социальную дистанцию и не выходить в публичные места без масок. По возможности, конечно, делая прививку. К сожалению, наши политики не спешат вдохновить граждан своим примером», – прокомментировал в интервью НСН Дмитрий Орешкин.
Всего один процент россиян проведут новогодние каникулы за границей
Всего 1 процент россиян, по данным одного из крупных банков, планирует провести новогодние каникулы за границей. 60 процентов и вовсе откажутся от поездок и останутся отдыхать дома.
Дмитрий Орешкин: «Понятно, что здесь несколько факторов. Прежде всего, коронавирус. Второй по значимости, а может быть даже и первый, это то, что зарубежные поездки становятся не по карману, потому что курс рубля не блистает своими результатами. И в-третьих, растет количество людей, которым запрещено выезжать за границу по профессиональным соображениям: военнослужащие, госслужащие и так далее. За этим можно увидеть признаки возобновления железного занавеса – нам должно быть хорошо и внутри своих пенатов. Во всяком случае, 99 процентов, которые не поедут за границу, будут наслаждаться прелестями родины на новогодние праздники», – отметил он в эфире НСН.
Российские учителя «выгорают» на работе
Более 75 процентов учителей признались, что испытывают симптомы профессионального выгорания, пишет «Коммерсантъ».
Дмитрий Орешкин: «Я удивлен, что 75 процентов только. Это же чудовищная нагрузка, когда ты отвечаешь за подготовку школьников, внимание которых и в классе-то удержать довольно тяжело, а уж по удаленке тем более, это вдвойне трудно. Поэтому я от души хочу выразить сочувствие и уважение учителям, равно как и врачам, которые, наверное, тоже испытывают синдром профессионального выгорания. Тем не менее, держитесь, потому что кто, если не вы», – сказал в беседе с НСН Дмитрий Орешкин.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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