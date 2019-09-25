Политолог: Украинцам «плевать» на США. Новости внутри государства важнее

После разговора украинского и американского президентов, Владимир Зеленский заявил, что единственным, кто может на него давить, является его шестилетний сын. Об этом он сказал российским журналистам, отвечая на вопрос о возможности давления на украинского лидера Дональдом Трампом.

Президент Украинской академии политических наук, политолог Микола Михальченко в эфире НСН рассказал, кто может давить на Зеленского.

«Давить на него, к сожалению, могут многие. Дело в том, что "кто платит, тот и заказывает музыку". К сожалению, Украина, пока что, не является экономически независимой страной. А зависит она и от международных займов, и от переговоров с Россией по газу, и от контактов с Нормандской четверкой, и так далее. Поэтому не следует воспринимать ответы Зеленского как абсолютно адекватные. Зеленский попал в неприятную ситуацию, он не может ссориться ни с демократами, ни с республиканцами, а лично ни с Байденом, ни с Трампом. Это игра в дипломатию и он вынужден дипломатично отвечать на вопросы», - сказал политолог.