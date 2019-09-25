Политолог: Украинцам «плевать» на США. Новости внутри государства важнее
Президент Украинской академии политических наук в эфире НСН рассказал, от кого зависит Зеленский.
После разговора украинского и американского президентов, Владимир Зеленский заявил, что единственным, кто может на него давить, является его шестилетний сын. Об этом он сказал российским журналистам, отвечая на вопрос о возможности давления на украинского лидера Дональдом Трампом.
Президент Украинской академии политических наук, политолог Микола Михальченко в эфире НСН рассказал, кто может давить на Зеленского.
«Давить на него, к сожалению, могут многие. Дело в том, что "кто платит, тот и заказывает музыку". К сожалению, Украина, пока что, не является экономически независимой страной. А зависит она и от международных займов, и от переговоров с Россией по газу, и от контактов с Нормандской четверкой, и так далее. Поэтому не следует воспринимать ответы Зеленского как абсолютно адекватные. Зеленский попал в неприятную ситуацию, он не может ссориться ни с демократами, ни с республиканцами, а лично ни с Байденом, ни с Трампом. Это игра в дипломатию и он вынужден дипломатично отвечать на вопросы», - сказал политолог.
Вопрос журналистов был основан на стенограмме телефонного разговора Трампа и Зеленского, которую выложила на своем сайте администрация американского президента. Из нее следует, что глава Белого дома якобы пытался заставить Зеленского возобновить расследование дела в отношении Байденов.
Украинский президент в разговоре с Трампом подтвердил решимость начать дело и попросил президента США предоставить дополнительную информацию.
Политолог Микола Михальченко убежден, что эта ситуация не отразиться на рейтинге Зеленского внутри Украины.
«На внутреннем рейтинге Зеленского эта история ни как не скажется, потому что за этим процессом следит очень малое количество украинского населения. Внутренний рейтинг Зеленского будет больше зависеть от решения социальных вопросов, а не от общения и поездок в США. В СССР нас удивляло, почему мы начинали читать газеты с международных новостей, а иностранцы с новостей внутри своего государства. Так вот сейчас мы приходим к тому, что наши внутренние новости для нас важнее», - заключил собеседник.
Напомним, сын кандидата в президенты США Джо Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Когда Байден-старший был вице-президентом в 2016 году, он требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики, призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора Юрия Луценко, который расследовал деятельность Burisma.
Американский конгресс объявил о начале процедуры импичмента Трампа на основе его телефонного разговора с украинским президентом. Демократ Нэнси Пелоси заявила, что Трамп "предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов". Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН рассказал НСН, зачем демократы начали заведомо обреченную на провал процедуру импичмента.
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