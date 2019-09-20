Политолог: Лукашенко обидится на Зеленского из-за шуток про усы

Президент Украины Владимир Зеленский рассмеялся, увидев шутливый чат со стереотипами о странах. В частности, как сообщают РИА Новости, повеселил украинского лидера момент, когда якобы белорусский президент Александр Лукашенко не мог понять, как делать селфи, и несколько раз прислал неудачные кадры со своими усами.

Видео с чатом подготовила ранее возглавляемая Зеленским студия «Квартал 95» и продемонстрировала его на закрытой части форума YES. Запись уже разместил в своем Facebook исполнительный вице-президент в Атлантическом совете Дэймон Уилсон.