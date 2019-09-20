Политолог: Лукашенко обидится на Зеленского из-за шуток про усы
Экс-депутат белорусского Совета Республики в эфире НСН рассказал, как в Белоруссии реагируют на высмеивание президента.
Президент Украины Владимир Зеленский рассмеялся, увидев шутливый чат со стереотипами о странах. В частности, как сообщают РИА Новости, повеселил украинского лидера момент, когда якобы белорусский президент Александр Лукашенко не мог понять, как делать селфи, и несколько раз прислал неудачные кадры со своими усами.
Видео с чатом подготовила ранее возглавляемая Зеленским студия «Квартал 95» и продемонстрировала его на закрытой части форума YES. Запись уже разместил в своем Facebook исполнительный вице-президент в Атлантическом совете Дэймон Уилсон.
Экс-депутат белорусского Совета Республики, политолог Александр Зимовский в эфире НСН рассказал, какой реакции следует ожидать Украине от Белоруссии.
«Шутки и остроты в отношении Лукашенко в самой Белоруссии не приветствуются. Да и сам президент не любит, когда его высмеивают. Реакция может быть достаточно нервная. Думаю, реакция будет, возможно, не публичная, но некоторое охлаждение и вопросы к Украине стоит ожидать», - считает политолог.
Александр Зимовский также рассказал, как на белорусском телевидении поступали с российскими проектами с участием Лукашенко.
«Если вы помните программу «Куклы» (развлекательная сатирическая телевизионная передача продюсера Василия Григорьева на острые темы актуальной российской политики – прим. НСН) или другие мультипликационные проекты, где присутствовал персонаж Лукашенко, то это вызывало у Белоруссии негативную реакцию вплоть до вырезания таких фрагментов из белорусского телевидения российских каналов. Сейчас в связи с развитием интернет-технологий, такая реакция не возможна. То, что Лукашенко на каком-то украинском ресурсе пытаются представить в комическом виде это вряд ли послужит благоприятно. Возможен вариант не реагировать и сделать вид, что такого не было. Но если это и делалось, то Зеленский не должен был к этому руку прикладывать. Потому что любые шутки на уровне глав государств должны оставаться в рамках их встреч», - заключил политолог.
Участниками шутливого чата также были лидеры России, США, Британии, Франции, Китая, КНДР, Украины, а также бывший украинский президент Петр Порошенко. По сюжету Россия планирует "аннексировать" половину Британии, на что Франция, США и Германия грозят ей санкциями. Украина тем временем просит очередной транш. Северная Корея "хвастается ракетами", а Порошенко предлагает США инвестировать в шоколадный бизнес на Украине.
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